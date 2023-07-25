محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لقانون المحال التجارية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لقانون تراخيص المحال العامة بمدينة قنا، وذلك بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وأحمد جابر، مدير مديرية العمل، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.

طلبات تراخيص المحال التجارية بقنا

وأكد محافظ قنا أن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لجميع أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد، يتم من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية.

وشدد «الداودي» خلال الاجتماع على أهمية المرور الدوري على المحال التجارية بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بسرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

تسهيلات للراغبين في الحصول على تراخيص محلات

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، مضيفا أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.