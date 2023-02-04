12 شرطا لتشغيل الأفران والمخابز وفق قانون المحال التجارية

حدد قانون المحال العامة الاشتراطات العامة والخاصة لمزاولة وتشغيل وترخيص الأفران والمخابز بجميع أنواعها العمومية والأفرنجية وهي كالتالي..

ضوابط تشغيل فرن

- تكون المساحة مناسبة لما ينتظر تخزينه من الدقيق سواء الحصة أو الاستهلاك اليومي أو الرصيد المتبقي.

- حوائط الفرن والمخبز تكون من السيراميك أوالقيشاني لضمان سهولة التنظيف.

- تكون الأرضية جافة بعيدة عن مصادر الرشح سواء الأسقف أو الأرضيات وتكون مبلطة.

-رص الدقيق على قوائم أو طبالي خشب بحيث ترتفع الرصات عن سطح الأرض.

- لا تزيد الرصة عن 10 أكياس فوق بعض وتكون محكمة الغلق ولا يسمح لأحد من العاملين أن يخطو بقدمه أعلى أكياس الدقيق.

- تكون النوافذ متقابلة في أعلى الحوائط مع تجهيزها بسلك مانع وذلك وفق قانون المحال.

- ترك فراغات بين الدقيق والحوائط 50 سم وبين الرصات وبعضها لضمان عملية التهوية مع تنظيف الفراغات باستمرار حتى لا تظهر رائحة للدقيق وتجنب حدوث الكمكمة.

- يجب أن يكون بالمخبز مانع للقوارض.

- يتم تخزين الدقيق حسب تاريخ الورود للدقيق وعند الرصف يتم استخدام الدقيق الأقدم.

- تتراوح درجة حرارة التخزين بين 18.5 -24 م وتتراوح درجة الرطوبة بين 60-70%.

- منع تخزين الدقيق فوق المجاري المائية داخل المخبز.

- ألا توجد مبيدات حشرية أو مواد ضارة أو سامة في حدود المخبز والمخزن.

6 آلاف طلب لترخيص الأنشطة التجارية

وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن مراكز إصدار التراخيص تلقت ما يقرب من 6 آلاف طلب حتى الآن لترخيص المحال العامة بمختلف المحافظات وفق قانون المحال، مضيفا لـ«الوطن»، أن هناك تيسيرات للمواطنين لتقنين وضع المحال التجارية والتعامل عليها بشكل رسمي، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تعمل بها الأنشطة التجارية بدون ترخيص.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال تعمل على إعداد دليل بشأن كل التساؤلات والرد على الاستفسارات بشأن تطبيق قانون المحال التجارية.