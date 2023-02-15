ضوابط الحماية المدنية للأنشطة التجارية وفق قانون المحال

حدد قانون المحال العامة ضوابط ومتطلبات الحماية بالنسبة للأنشطة التجارية حفاظا على سلامة وأمان المنشأة، فمن اشتراطات الأمان التى أقرها القانون فى حالة مساحة المحل حتى 10 أمتار يجب توفير جهاز إطفاء يعمل بالبودرة الكيميائية سعة الواحدة 3 كجم حاصلة على علامة الجودة .

وفى حالة مساحة المحل من 11 إلى 40 مترا مربعا يجب توفير جهاز إطفاء بالبودرة الكيميائية سعة الواحدة 6 كيلو ، وفى حالة مساحة المحل من 41 إلى 75 مترا مربعا يتم توفير جهازين إطفاء سعة الواحدة 6 كيلو،وإذا زادت مساحة المحل عن 100 متر يجب توفير 4 جهاز إطفاء .

أنظمة الكشف والحريق

وفيما يتعلق بأنظمة الكشف والإنذار بالحريق أوضح قانون المحال أنه يلزم استخدام نظام إنذار آلي للحريق وأن تكون جميع مكونات النظام متصلة بلوحة التحكم

أوضح قانون المحال العامة أن أنظمة الإطفاء تتطلب تأمين غرف توزيع الكهرباء الرئيسية وغرف المحولات الكائنة بأماكن مغلقة بالمحال إن وجدت، وأيضا غرف المعلومات بالإطفاء التلقائى بأحد الغازات الخاملة، ويجب أن تزود غرف الكهرباء إن وجدت بوسيلة إطفاء حريق تعمل بالغازات المخمدة المناسبة ،وإذا تواجدت اللوحات الكهربائية الرئيسية أو اللوحات الكهربائية الفرعية المثبتة على الأرض بالممرات أو الغرف غيرالمخصصة للوحات الكهرباء فيجب تأمينها سواء بنظام إطفاء تلقائى موضعى أو بالتسليط الموضعى ،ويستثنى من ذلك لوحات الكهرباء الفرعية المثبتة داخل الحوائط .

خزانات السولار

وتابع قانون المحال أنه يجب تأمين خزانات السولار إن وجدت التى تزيد سعتها عن 200 لتر بجهاز إطفاء بمادة رغوية سعته 45 لتر على الأقل، وفى حالة المحال التى يتطلب لها وجود حنفية حريق يجب أن تكون مركبة على شبكة المياه العمومية بحيث لا تزيد المسافة بين المبنى وأقرب حنفية عن 50 مترا، كما يجب ألا يقل ضغط المياه عن 4.5 بار عند أبعد حنفية إطفاء .

وفى حالة المحال التى يتطلب لها مكر حريق قطر 65 مم يجب وجود مضخة حريق بمعدل تصريف لاتقل عن 100 جالون لكل دقيقة ويحقق الضغط المطلوب وتتم لها عمليات الصيانة كل 3 شهور على الأكثر وأن تكون المضخة من النوع المصمم لأغراض الحريق ومرفق بها شهادة من مهندس نقابى ،كما يستخدم الغاز التلقائى فى الأماكن التى لايتواجد بها أشخاص وإلا يلزم أن يكون الاستخدام يدويا بعد التأكد من اخلاء المبنى .