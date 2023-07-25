شيخ الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

تقدَّم الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالعزاء وصادق المواساة إلى دولة الجزائر الشقيقة قيادةً وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات، التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد، مؤكدًا تضامن الأزهر مع الشعب الجزائري في مصابه الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الجزائر وأهلها، وأن يجنبهم أهلها شرور الكوارث ومخاطرها.

شيخ الأزهر

كما يتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، ويرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع من شرور الكوارث والأزمات، وأن ينزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.