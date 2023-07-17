رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد: أعاده الله علينا بالخير

كتب:

أسماء زايد
10:27 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية.

وعبّر مدبولي، في برقيته، عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة العطرة، سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن.

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس الوزراء: الدولة طورت منطقة المدابغ على أعلى مستوى

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. مجموعة شركات محمد الحداد تشارك في النسخة الخامسة من معرض The Big 5 Construct Egypt

وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري

مجلس أمناء الحوار الوطني يعزي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وفاة والدته

وزير الإنتاج الحربي ينعى والدة رئيس مجلس الوزراء
بقلم أسماء زايد