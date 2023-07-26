راعي كنيسة الشهيد مارمينا بالإسكندرية: التسامح في مصر منذ آلاف السنوات

قال القمص أثناسيوس جورج، راعي كنيسة الشهيد مارمينا بمنطقة فلمنج بالإسكندرية، إن التعايش ليس جديدًا على مصر، ومواطنوها يتعايشون معًا منذ آلاف السنين، والتسامح هو الأبقى والأعظم وهو أساس العيش المشترك، مشيراً إلى سلوك البعض بالحكم على عقيدة الآخر، ودعوات بعض المتطرفين برفض معايدة المخالفين لنا في العقيدة، وهذه الطبائع ليست مصرية وعلى الجميع أن يعلم أبناءه حب الآخر.

وأضاف جورج خلال ندوة بعنوان «الثقافة وبناء الإنسان: روح التسامح»، أمس الثلاثاء، التي أقيمت على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشرة، أن التسامح يساهم في بناء الإنسان ويأتي ضمن المفاهيم الأساسية للمواطنة، ودونها لن يكون هناك تنمية أو حياة وحوار وتعارف.

غياب التسامح يسبب التفكك الأسري

وتابع: لن تستقر بلادنا العزيزة مصر إلا بالتسامح، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز الإنسان هو التسامح، وأن السيد المسيح دعا إلى التسامح، مشيراً إلى أن غياب التسامح يسبب التفكك الأسري والانهيار المجتمعي.

أشكال التسامح

وأشار راعي كنيسة مارمينا، إلى أن الديانات ليست مجرد نصوص جامدة ولكن لابد من أن يتم تطبيقها بشكل ملموس، موضحًا أشكال التسامح سواء الثقافي أو الديني وحرية العقيدة والشعائر ورفض التمييز العنصري، وعلى رأسهم التسامح الأخلاقي لأن الكثير من الشباب لديهم رؤى اخلاقية مختلفة يحتاجون لمن يضمهم وينصحهم.