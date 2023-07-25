«المنصورة الجديدة» تحصد مراكز متقدمة في المهرجان الأول لجامعات الدلتا مصر 2030

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن مشاركة طلابها في المهرجان الأول لجامعات الدلتا مصر 2030، والذي أقيم في جامعة بنها، على مدار 3 أيام، وتمكنت من حصد المراكز الأول والثاني في بعض الرياضات بالمهرجان.

مهرجان جامعات الدلتا الأول

وأشارت الجامعة أن المهرجان جاء بمشاركة جامعات الدلتا، في ضوء رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إعداد كوادر ذات وعي رياضي، إذ شارك به مختلف الطلاب والطالبات في كليات الجامعة.

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة أن طلاب الجامعة بمحافظة الدقهلية حققوا العديد من مراكز متقدمة في مختلف الرياضات، إذ أحرز المركز الأول في مسابقة التنس الأرضي الطالب محمد عبد الحي محمد الإمام كلية علوم وهندسة الحاسب، والمركز الثاني في مسابقة الرماية الطالب خالد عبد الرحمن إبراهيم عبد الرازق كلية علوم وهندسة الحاسب.

تمكين الشباب وتنمية مواهبه الرياضية

وأوضح الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حرص الجامعة على المشاركة والحضور في مثل هذه الفعاليات لما لها من عظيم الأثر في تمكين الشباب وثقل موهبته الرياضية والدفع به إلى تنمية الخبرات البدنية والعقلية التي تؤهله للنجاح في المستقبل.