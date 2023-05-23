7 أهداف لتحالف جامعات إقليم الدلتا.. بينها تأهيل الخريجين لسوق العمل

يعمل تحالف إقليم الدلتا، الذي جرى توقيعه بين 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من شركات القطاع الخاص، بمحافظات الدلتا، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعية والبحثية وقطاع الأعمال لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.

وقال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إنّ الجامعة استضافت توقيع بروتوكول هذا التحالف بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا، ويضم 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهى جامعات: (طنطا، والمنصورة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنوفية الأهلية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية فرع دمياط الجديدة، ومن القطاع الخاص؛ شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية.

تنفيذ استراتيجية التعليم العالي

وأشار في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ هذا التحالف هو واحد من عدة تحالفات أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هدفه التعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع، وربط المؤسسات الكبرى بخطة الدولة للتنمية المستدامة، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي جرى إطلاقها مؤخرًا.

وأكد أنّ التحالف يعمل على تحقيق 7 أهداف، وهي كالتالي:

- تأهيل الخريجين لسوق العمل.

- دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر.

- تنمية دور الاقتصاد الصغير فى معدلات النمو.

- تفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمي والبحثي للأفكار والابتكارات والمشروعات المستجدة والناشئة.

- تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية.

- تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني.

- تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

الدعم المالي للمشروعات

وكشف رئيس جامعة طنطا، أنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن خلال توقيع بروتوكول التحالف، تقديم دعم مالي كبير من أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، للمشروعات ذات الأهمية الناتجة عن التحالفات الإقليمية للجامعات مع مؤسسات الإنتاج.