محافظة الدقهلية تدشن مبادرة «600 ألف باب رزق»

دشنت محافظة الدقهلية اليوم الاثنين، مبادرة «600 ألف باب رزق» التي أطلقها التحالف الوطني بناء على بروتوكول تعاون تم بين جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظات، وجرى تسليم عدد من المواطنين قروضًا لمشروعات صغيرة وأكشاك مدعومة بالبضاعة.

تدشين مبادرة 600 ألف باب رزق بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان لها أنه جري تدشين المبادرة في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية لكافة الفئات بالمجتمع وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، وفي المقدمة منهم الأسر الأولى بالرعاية والأرامل وذوي الهمم.

تسليم 106 مواطنين قروضا وأكشاك مدعومة بالدقهلية

وأوضحت أنه جرى خلال مراسم تدشين المبادرة بالدقهلية تسليم 106 مواطنين من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء الدقهلية قروضا لمشروعات صغيرة، وأكشاك مدعومة بالبضاعة بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليون جنيه في إطار المبادرة ليستفيد بها أصحاب المشروعات من الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم والأرامل من أبناء مراكز ومدن وقري الدقهلية، بهدف الانتقال بالأسر المحتاجة من دائرة الاحتياج إلي دائرة الإنتاج والاكتفاء.

وأضافت أن القروض التي جري تسليمها تبلغ قيمة القرض الواحد 30 ألف جنيه للفرد الواحد، ويجري سداده علي أقساط شهرية بمبلغ 750 جنيهًا شهريًا، وذلك على 20 شهرًا، إذ يقوم المقترض بسداد مبلغ 15 ألف جنيه فقط وباقي القرض مبلغ 15 ألف جنيه فهو منحة.

وجرى تسليم الأكشاك بعدد 16 كشكًا تم تسليمها للحالات المستحقة يشمل ثلاجة للبضاعة وسداد رسوم الكهرباء، فضلًا عن 10 آلاف جنية بضاعة للكشك، بالتعاون بين حياة كريمة والتحالف الوطني وجمعية الأورمان.