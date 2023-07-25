ضبط 9 منشآت طبية خاصة تعمل دون ترخيص بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي إدارات فاقوس والحسينية والصالحية حملات للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

ضبط 9 منشآت طبية خاصة بدون ترخيص

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية في عدد من المنشآت الطبية الأخرى.

ضبط أدوية في أماكن غير مصرح لها ببيعها

وشملت المضبوطات أدوية في أماكن غير مصرح لها ببيعها وأدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة في بعض المنشآت، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 9 محاضر جنح بمراكز شرطة فاقوس والحسينية والصالحية، وتم تحريز جميع الأدوية المخالفة، وجار استصدار قرار غلق للمنشآت الطبية غير المرخصة.