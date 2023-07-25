محافظ الشرقية: إحالة 29 شخصا من العاملين بقطاع الصحة للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 29 من العاملين بمراكز أبو كبير و فاقوس والصالحية الجديدة للتحقيق، بسبب عدم الانضباط الإداري، وذلك خلال مرور لجنة لتفقد سير الأعمال بتلك المراكز.

إحالة 29 من العاملين بقطاع الصحة للتحقيق

وقال سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، في بيان، إنّ اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مراكز أبو كبير ومركز فاقوس والصالحية الجديدة عن الآتي:

- عدم تواجد 9 من العاملين بمقر وحدة الشيخ زريق الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز أبو كبير، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم تواجد 15 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بأكياد البحرية التابعة للإدارة الصحية بمركز فاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

- عدم حضور 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بالعزازى القديمة التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، وتبين عدم تواجد 5 وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.