النائبة غادة عجمي: مصر نجحت في وقف محاولات الهجرة غير الشرعية

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، بمثابة تأكيد على دعم الدولة لكافة الآليات التي تساهم في وقف الهجرة غير الشرعية.

العمل على وقف الهجرة غير الشرعية

وأكدت عجمي، في بيان صحفي، أن مجلس النواب ساهم في العمل على وقف الهجرة غير الشرعية من خلال إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت بنسبة 95% في وقف محاولات الهجرة غير الشرعية.

وأشارت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن الدولة قامت بجهود عديدة لمنع استمرار الهجرة غير الشرعية، من أبرزها تغليظ العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية ومنع استخدام الموانئ وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.

حملات توعية للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية

ولفتت النائبة غادة عجمي، إلى ضرورة عمل حملات توعية، يشترك فيها كل دول العالم، وبكافة اللغات، تحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية، علاوة على تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل آمنة للشباب.

وأشادت عضو مجلس النواب، بمشاركة مصر في مؤتمر الهجرة الدولي، مؤكدة أنه سيضع حلولا جذرية ونهائية لمنع حدوث أية محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا مرة أخرى، علاوة على الاتفاق على فتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل للشباب دون الحاجة إلى المخاطرة بحياتهم.