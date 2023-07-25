«البحوث الإسلامية»: من يلجأ للتطرف والعنف يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن من يلجأ إلى التطرف والعنف إما لديه خطأ في الوجهة، أو يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية، أو يحمل أجندة خارجية.

الثقافة وبناء الإنسان روح التسامح

وأضاف «عياد» خلال ندوة بعنوان «الثقافة وبناء الإنسان: روح التسامح»، اليوم الثلاثاء، والتي أقيمت على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الثامنة عشر، أن نصوص جميع الشرائع السماوية اتفقت فيما بينها على أمور مشتركة، وجاء الدين الإسلامي للتأكيد على أنه يتوقف عليها الحياة، وهي الدين والعقل والنفس والنسل والمال، كما حرصت على تزكية الإنسان وتنبيهه للتعامل مع هذه الكليات الذي يحقق المحافظة عليها التسامح.

وتابع: جميع الأديان تقف على قاسم مشترك، حيث اتفقت على أساس عقائدي، واهتمت بالبناء العلمي والبدني لتحقيق نوع من التكامل داخل المجتمع»، موضحا أن النصوص السماوية أراد الله أن يتم تطبيقها.

التسامح يخلق إنسانا سويا

وأشاد بدور مكتبة الإسكندرية في إقامة الندوة التي تناقش قضية مهمة تهم المجتمع المصري، موضحًا أن الثقافة وبناء الإنسان النتيجة المنطقية لها زرع التسامح في نفسه، من أجل إيجاد إنسان سوي في السلوك والتعاون والمقصد.