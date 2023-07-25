«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تغيير شعار تويتر.. «العصفور يتوقف عن التغريد»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بشأن تغيير شعار موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عنوان «بعد 17 عاما.. عصفور الأزرق يتوقف عن تغريداته».

وجاء التقرير مصحوبا بتعليق صوتي على قناة «القاهرة الإخبارية»، يفيد بـ«العصفور الأزرق خارج قفصه بعد 17 عاما من التصاقه بإحدى أشهر منصات التواصل الاجتماعي شهرة حول العالم، ففي خطوة مفاجئة صدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة تويتر، عشرات الملايين من المشتركيين بعلامة جديدة بديلة للشعار الذين اعتادوا عليه».

شعار تويتر الجديد

وأضاف: «جاءت العلامة عبارة عن حرف X بلون أبيض مصحوبة بخلفية سوداء، اختاره ماسك شعارا جديدا لتويتر، وعلى إثره تم تغيير صورة الحساب الرسمي على المنصة».

وتابع: «PAINT IT BLACK.. هكذا غرد ماسك ضمن السلسلة من التغريدات قبل كشف الستار عن الشعار الجديد، ويبدو أنّه يرغب في التخلص من العلامة المميزة للمنصة الشهيرة حيث كتب: (سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر وتدريجيا كل الطيور)».

تحويل تويتر إلى تطيبق شامل

وأكمل: «البعض اعتبر قرار إيلون ماسك خطوة على الطريق الذي ينتهجه لتطوير تويتر إلى تطيبق شامل على غرار التطبيق الصيني «WECHAT»».