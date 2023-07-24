متخصص سوشيال ميديا يشرح مميزات وكيفية توثيق صفحات التواصل الاجتماعي

أكد عبد الرحمن لاشين، متخصص السوشيال ميديا، أن توثيق وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر أحد الأمور الرئيسية التي يسعى إليها كثيرون، وذلك لأنه يساعد في بناء الثقة بين المستخدم والجمهور، كما يساعد في تحديد هوية الحساب الرسمي على المنصة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وبالتالي فإن متطلبات التوثيق تزداد بشكل مستمر.

خبير سوشيال ميديا يشرح مميزات التوثيق باشتراك

وخدمة التوثيق باشتراك، هي خدمة تتيح للمستخدمين توثيق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة سهلة وميسرة، ويعتبر هذا النوع من التوثيق هو الأسرع في الحصول عليه، حيث يتم توثيق الحساب في غضون 24 ساعة فقط.

مميزات التوثيق باشتراك والفوائد الأساسية للمستخدمين

وأوضح لاشين، أن مميزات التوثيق باشتراك تتخلص في التالي:

1- التميز والتفرد: يعتبر الحصول على علامة التوثيق الزرقاء على حساب المستخدم هو عامل تميز وتفرد، حيث يساعد في تحديد هوية الحساب الرسمي على المنصة ويجعله مميزًا عن غيره.

2- الثقة والمصداقية: يعتبر التوثيق باشتراك عاملا مهمًا في بناء الثقة بين المستخدم والجمهور، حيث يشير إلى أن الحساب موثوق ويتمتع بمصداقية على المنصة.

3- الوصول إلى ميزات إضافية: يمنح التوثيق باشتراك المستخدمين إمكانية الوصول إلى ميزات إضافية، مثل إمكانية اختيار نوع العلامة المعروضة على الحساب وإضافة روابط إضافية إلى المواقع الأخرى.

4- السهولة والسرعة: حيث يتم توثيق الحساب في غضون 24 ساعة فقط، مما يجعل هذا النوع من التوثيق سريعًا وسهلاً للحصول عليه.

5- انخفاض متطلبات التوثيق: حيث يتطلب التوثيق باشتراك متطلبات أقل من التوثيق الرسمي، ولا يتطلب الأمر تقديم العديد من الوثائق والمستندات للمنصة.

وقال لاشين، إن بشكل عام فإن التوثيق باشتراك يعتبر خيارا مناسبا للمستخدمين الذين يرغبون في تحقيق التوثيق بطريقة سهلة وسريعة، والحصول على بعض المزايا الإضافية على المنصة.

ومن أهم المميزات التي تأتي مع هذه الخدمة، هي الحصول على إمكانية إضافة علامة التوثيق الزرقاء على حساب المستخدم، التي تجعل حسابه مميزا وموثوقًا به عند الجمهور، كما يوفر هذا النوع من التوثيق بعض المزايا الإضافية، مثل إمكانية اختيار نوع العلامة التي يمكن عرضها على الحساب، وإضافة روابط إضافية إلى المواقع الأخرى.

ومن المهم الإشارة إلى أن عملية التوثيق الرسمي، تأخذ وقتًا أطول من عملية التوثيق باشتراك، حيث يتم النظر في العديد من المعايير والمتطلبات قبل توثيق الحساب، ويمكن أن تستغرق العملية عدة أسابيع أو أشهر.

وعند الحصول على التوثيق الرسمي، يتم عرض العلامة الزرقاء الرسمية على حساب المستخدم، مما يشير إلى أنه حساب رسمي وموثوق به من قبل المنصة، كما يمكن أن تختلف العلامة الزرقاء بين التوثيق باشتراك والتوثيق الرسمي، حيث يتم استخدام درجات اللون المختلفة للتمييز بينهما.

وأضاف، أن التوثيق على وسائل التواصل الاجتماعي، يعد أمرا هامًا للغاية للمستخدمين، حيث يساعد في بناء الثقة بين الحساب والجمهور، ويمنح المستخدمين الفرصة لتحديد هويتهم الرسمية على المنصة، ويمكن لخبراء السوشيال ميديا، أن يساعدوا المستخدمين في تحقيق هذا الهدف بشكل أسرع وأسهل، سواء من خلال خدمات التوثيق باشتراك أو التوثيق الرسمي.

وأوضح أنه على الرغم من أنه يوجد بعض الفروقات بين العلامات الزرقاء للتوثيق باشتراك والتوثيق الرسمي، إلا أن الهدف الرئيسي هو الحصول على التوثيق وتحقيق الثقة بين المستخدم والجمهور، وينبغي للمستخدمين اختيار النوع الأنسب لهم وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، والعمل على تحقيق التوثيق الرسمي، إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا لهم.

وقال لاشين، إن التوثيق على وسائل التواصل الاجتماعي، يعد أمرًا هامًا لبناء الثقة وتحقيق الهوية الرسمية للحساب، ويمكن للخبراء الذين يقدمون خدمات التوثيق، أن يساعدوا المستخدمين على تحقيق هذا الهدف بشكل أسهل وأفضل.