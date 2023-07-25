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«حزب الجيل»: أصبح من الضروري وجود لجان لصياغة الآراء المطروحة بالحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
04:48 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
ناجي الشهابي

ناجي الشهابي

علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، على انعقاد جلسة خاصة مغلقة للحوار الوطني في الأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلا إنها خطوة استكمالية بعد المناقشات التي دارت في جلسات الحوار، وأصبح من الضروري أن يكون هناك لجان لصياغة الآراء في الجلسات العامة في المحاور الثلاثة.

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه الجلسة هي جلسة خبراء ليس بها قيادات حزبية، مطالبا بأن تعرض ما انتهت إليه هذه اللجان على الأحزاب السياسية واللجان في الجلسات العامة للحوار الوطني.

الشهابي يطالب بضرورة اجتماع الأحزاب للاطلاع على مخرجات اللجنة 

وطالب رئيس حزب الجيل، بضرورة اجتماع الأحزاب السياسية مرة أخرى لكي تطلع على ما صاغته اللجان الخاصة في الجلسة من رؤى ومخرجات، حتى يكون ما يُرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من توصيات وأفكار، هى صياغات توافقية حول تلك الرؤى.

انعقاد أولى الجلسات التخصصية

وانطلقت اليوم مرحلة جديدة في عمر الحوار الوطني تمهد للجمهورية الجديدة، إذ تستضيف الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة في لجنة مباشرة الحقوق السياسية المدرجة على قائمة المحور السياسي، ولجنة الصحة المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.