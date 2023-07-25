الحوار الوطني: 20 شخصا يشاركون في الجلسات التخصصية بالوطنية للتدريب

أعلنت إدارة الحوار الوطني عدد المشاركين في أولى الجلسات التخصصية المغلقة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض؛ وذلك في لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي، ولجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

المشاركون في الجلسات التخصصية المغلقة

وأوضحت إدارة الحوار الوطني، أن عدد المشاركين ما بين 15 إلى 20 شخصا من ذوي الخبرة، ويدير الجلسات مقرري اللجان، فضلا عن أعضاء مجلس الأمناء ومقرري المحاور ذات الصلة.

وتأتي طبيعة الجلسات التخصصية المغلقة لمناقشة وصياغة المخرجات والمقترحات التي يجرى طرحها في الجلسات العامة بأرض المعارض، والتي تعقد وتستمر بالتوازي لصياغة المخرجات، والخروج بتوصيات الحوار الوطني، وذلك بهدف الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

50 جلسة معلنة تم انعقادها

وذكرت إدارة الحوار الوطني، أنّه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، عقدت أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقشت العديد من القضايا المهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من أطياف المجتمع كافة، ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.