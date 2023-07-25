«الوطنية للتدريب» تستضيف أولى الجلسات التخصصية المغلقة ضمن «الحوار الوطني»

انطلقت اليوم مرحلة جديدة في عمر الحوار الوطني، تمهد للجمهورية الجديدة، حيث تستضيف الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، في لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي، ولجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

50 جلسة معلنة

وذكرت إدارة الحوار الوطني، أنّه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، عقدت أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقشت العديد من القضايا المهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من أطياف المجتمع كافة، ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.

وأوضحت إدارة الحوار الوطني في بيان عنه: «أثمرت الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ، وبالتوازي مع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، نبدأ عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة».

وتابعت الإدارة، أنّ الهدف من هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.