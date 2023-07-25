كيف يحصل الوريث القاصر على حقه في التركة؟.. القانون يوضح في 5 خطوات

ينظم قانون الميراث، العديد من الأمور المتعلقة بالتركة، ومن الأمور التي نظمها القانون مسألة استحقاق القاصر للميراث، وحدد القانون بعض الخطوات حتى يحصل القاصر على حقه في التركة أو الميراث.

خطوات حصول القاصر على حقه في الميراث

يقول هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون الميراث، اهتم بتنظيم مسألة استحقاق الوريث القاصر، وحصوله على حقه في الميراث، موضحا أن القاصر هو من يقل عمره عن 21 سنة.

كما لفت إلى أن القاصر يحصل على حقه في الميراث، من خلال اتباع 5 خطوات حددها قانون الميراث، أولها لها علاقة بوفاة الأب، وفي تلك الحالة يتم استخراج قرار وصاية بتعيين وصي على الوريث القاصر من أقاربه، وذلك في حال عدم وجود الجد أو تنازله عن الولاية على حفيده، وبعد ذلك (الخطوة الثانية) لابد من استخراج قرار الوصاية بعد أن يتقدم به مستحق الوصاية.

تجنيب نصيب القاصر من التركة

ولفت إلى أن الخطوة الثالثة، وفقا لقانون الميراث جاءت ترتبط بمسألة تقسيم التركة، وهي عبارة عن فحص التركة، وتجنيب نصيب الوريث القاصر منها، وبعد ذلك في الخطوة الرابعة؛ يتم إيداع نصيبه في حساب بنكي خاص، ويُمنع الصرف منه إلا بعد أن يتم رفع الوصاية عنه، وبعد ذلك يتم تحديد جلسة لتعيين مقدم الطلب وصي على الوريث القاصر، والخطوة الخامسة والأخيرة هي استخراج إعلام الوراثة.