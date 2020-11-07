احذر 7 أشياء قد تحرمك من شقق الإسكان.. أبرزها الورث

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن لكل المصريين، يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي نحو 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل كاملة التشطيب تُسلم خلال 36 شهرًا.

إذ جرى طرح 100 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمنخفضي الدخل، بمدن "العبور الجديدة - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - السادات الجديدة (منطقة غرب المطار) - المنيا الجديدة - ملوي الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسوان الجديدة".

كما جرى طرح 25 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمتوسطي الدخل بمدن: "6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - بدر (حدائق العاصمة) - 15 مايو - العلمين الجديدة - العاشر من رمضان - رشيد الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر - أسوان الجديدة".

وتستعرض "الوطن" 7 أشياء قد تحرم المواطنين من شقق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:

الفئات المحرومة من شقق الإسكان الاجتماعي

1. أن يكون من حاملي الجنسيات الأخرى غير المصرية.

2. أن تقل سن المتقدم عن 21 عامًا أو تزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3. أن يكون المتقدم أعزب، ويتخطى دخله الشهري 6000 جنيه، أو متزوجاً ويتخطى دخله الشهري 9000 جنيه للأسرة.

4. أن يكون حاصلًا على وحدة من الدولة مدعومة سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.

5. أن يكون غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة لها إقامة أو عملًا.

6. أن يكون مالكًا لمسكن، أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7. إذا زادت نسبة قسط التمويل على 40% من إجمالي دخله الشهري.

يُذكر أنّه بدأ سحب كراسات الشروط للمواطنين من ذوي الإعاقة مطلع الشهر الحالي وحتى غدًا الأحد الموافق 8 نوفمبر، ومن المقرر أن يتم سحب كراسات الشروط اعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 حتى الاثنين 7 ديسمبر 2020، للمواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.