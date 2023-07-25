«إرادة جيل»: فلترة مناقشات الحوار الوطني بالجلسات التخصصية لعرضها على الرئيس

علق النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل على أولى الجلسات التخصصية، تعقيبا على أبرز التوصيات والنتائج التي تم الخروج بها خلال الجلسات العامة، وذلك خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز».

وقال تيسير مطر، إن الجلسات العامة كانت عبارة عن نقاشات تتم بين القوى السياسية بالكامل والشباب والمفكرين من أجل الوصول لنقاط رئيسية يتم الاتفاق عليها من أجل بدء الجلسات المتخصصة في صياغة هذه الأمور بطريقة قانونية وتتفق مع القانون والدستور لتعرض على الرئيس السيسي».

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الجلسات العامة التي كانت تتم عبارة عن لقاءات مفتوحة مع كل القوى السياسية وبين الأحزاب وأنه تم طرح أكثر من 100 قضية تناولتها الجلسات العامة بكل وضوح وحرية في الرأي، وفي النهاية الجلسات المتخصصة عبارة عن تتويج لكل الذي تم من قبل ليخرج في صياغة نهائية بما تم الاتفاق عليه».

أهمية الجلسات التخصصية

وعن أهمية الجلسات التخصصية، أشار مطر إلى أن لها أهمية كبيرة، وخاصة لأنه تم مناقشة كل القضايا بشكل عام، ويتم مناقشتها حاليا بشكل خاصة للوصول للحلول، وقال: «تم مناقشة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب وسيتم فلترة ما حدث في الجلسات العامة».