استشاري نفسي عبر قناة الناس: العمل التطوعي يقلل المشاعر السلبية لكبار السن

قال الدكتور عمرو سليمان، استشاري الطب النفسي وعلوم الأعصاب، إنَّ المجتمعات المتقدمة تدعم الأعمال التطوعية خاصةً للنشء الصغير، مؤكدا على فوائد التطوع لكبار السن من الناحية النفسية؛ إذ أنه يقلل المشاعر السلبية الناتجة عن الشعور بأنهم صاروا «كتلة مهملة»، وكذلك القضاء على الوحدة القاتلة خاصةً بعد الخروج على المعاش، ويساعد أيضا في تقليل التدهور العقلي.

سليمان: دمج كبار السن في الأعمال التطوعية واجب وطني

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ دمج كبار السن في الأعمال التطوعية حافز على الاستمرار في الحياة ويشعره بالقيمة، مشددا على أهمية أن يكون لدينا واجب وطني تجاه كبار السن وإعانتهم على المشاركة في جميع الأعمال التطوعية بلا استثناء، وحثهم على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» من خلال نقل تجاربهم الحياتية للشباب ورواية القصص للأطفال وتدريب صغار السن.

احذر المشاعر السلبية.. تدمر وظائف المخ

وتابع استشاري الطب النفسي: «شعور أي شخص أنه منسي يؤثر بالسلب على النفسية ويشعر بإنعدام الدافع في الحياة ما يتسبب في دمار وظائف المخ من الانتباه والتركيز والذاكرة والقدرة على التحدث والتعبير وإخراج المشاعر والعمل التطوعي مقصود به المشاركة وإشعارهم بأنهم لا يزالوا قيمة في المجتمع وخبرة وهم بالفعل «كنز» اجتماعي وإنساني بحاجه للاستفادة منه».