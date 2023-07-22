انطلاق قافلة توعوية «حقك تنظمي» ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن انطلاق قافلة خدمية توعوية «حقك تنظمي» خلال الفترة من 22 حتى 24-7-2023 بإدارة شربين مدة القافلة الخدمية 3 أيام على أن يتم تغطية جميع وحدات الإدارة، وفقا لجهود قطاع الإسكان وتنظيم الأسرة

تنظيم قافلة خدمية توعوية بالدقهلية

وأشار شريف مكين، إلى أن القافلة جاءت في إطار جهود قطاع السكان وتنظيم الأسرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة في محافظة الدقهلية من الخدمة وتلبية الاحتياجات بتلك المناطق وباستهداف الإدارات الساخنة ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة لمبادرة حياة كريمة.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالدقهلية

وأضافت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية أن القافلة الخدمية يشارك فيها عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، والمشورة متابعة الحمل،كشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة، لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة بالإدارة.

وأوضحت الدكتورة إيمان السيد حسن مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن القافلة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.