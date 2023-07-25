محافظ المنيا: جولات ميدانية مستمرة لمتابعة مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ومتابعة الموقف التنفيذي واستمرار الجولات الميدانية لمواقع عمل تلك المشروعات، تمهيدا لتشغيلها بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمات والمرافق بالمجتمعات الأكثر احتياجًا.

تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالوحدة المحلية لمجلس قروي طنبدي، التي تضم مجمعي الخدمات الحكومية والزراعية، إلى جانب الوحدة الصحية بقرية طنبدي والشيخ زياد، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومعدلات تنفيذ المشروعات، والتأكد من مدى الجاهزية، تمهيدًا لتشغيلها فى أقرب وقت مع تذليل أي عقبات لضمان سرعة إنجاز المشروعات طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية، والانتهاء منها حسب الجدول الزمني المعد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء القرية والقرى التابعة.

القرى المستهدفة من المبادرة

جدير بالذكر، أنّ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، في المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية.