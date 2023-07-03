«عمال مصر»: 30 يونيو يوم تحررت مصر من جماعة الإخوان الإرهابية

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه في احتفالات عيد العمال في عهد الجماعة الإرهابية قيل إنها ستبدأ عقب صلاة المغرب: «طلبوا مننا عدم أداء الصلاة قبل أن يصلي بنا الرئيس إماما، لكن المصريون لم يقبلوا، أما مرسي فقد صلى المغرب مع جماعة الإخوان، وبالتالي أصبح هناك صلاتي مغرب بينهما 10 أمتار».

كل المصريين نزلوا الشوارع في ثورة 30 يونيو للتظاهر ضد الإخوان

وأضاف «البدوي»، خلال لقاء عبر قناة dmc، في تغطية خاصة، بمناسبة الذكرى العاشرة لبيان الثالث من يوليو 2013: «كلنا نزلنا الشوارع في ثورة 30 يونيو 2013، كان الكل فرحان وهذا اليوم عبر عن إرادة الشعب، وكان يوم تحرر وطني من جماعة الإخوان الإرهابية».

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر: «قبل ثورة 30 يونيو دخلنا مرحلة توقف العمل فيها بمصر، وبعد الثورة كان لابد من إعادة نشاط التشغيل في مصر، وكان أهم ما يجب فعله هو المشروعات القومية، فالبناء به مهن كثيرة، حيث يشغل المصانع والشركات والمهندسين وغيرهم».

البناء يفتح باب استثمارات أجنبية ومحلية

وأكد، أن البناء يفتح باب استثمارات أجنبية ومحلية، كما أن المشروعات القومية في مصر شغلت العمالة العائدة من ليبيا والعراق، وبدأت الحياة تعود لمصر من جديد، وبدأ الناس يشعرون بأن هناك أمل.