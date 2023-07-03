نقيب المحاميين الأسبق: دخلت في مواجهة مع جماعة الإخوان منذ تولي المنصب

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، إنَّ دخول أعضاء جماعة الإخوان إلى مجلس نقابة المحاميين، كان منذ دخوله النقابة في عام 1989، ومنذ هذا التاريخ بدأت ملامح الصراع السياسي معهم تظهر.

عاشور: الحراسة القضائية على النقابة قطعت الطريق أمام الإخوان

وأضاف «عاشور» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الصراع السياسي مع دخول جماعة الإخوان لنقابة المحاميين، انقطع بالحراسة القضائية على النقابة، ثمَّ إجراء أول انتخابات للنقابة في عام 2001، التي تعد المعركة الأولى الحقيقية له مع الجماعة وخاضها بسبب ترشحه لمقعد نقيب المحاميين.

صراع الإخوان على إدارة نقابة المحاميين

وتابع عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، أنَّ جماعة الإخوان في هذه الانتخابات نجحوا بأغلبية كبيرة، وفازوا بالعديد من المقاعد داخل مجلس نقابة المحاميين، ما عدا مقعد النقيب ومقعدين آخرين للأعضاء، قائلاً: «من هنا بدأ الصراع على إدارة النقابة ومحاولة تفريغ محتواها المهني، والدخول بمحتوى ديني يلعب على المشاعر في إطار تنظيمي قوي ومنظم، ومتعامل مع السلطة ومتاح له مساحة تمنحه مزيدا من القبول والمصداقية».