أشهرهم مارادونا وزيدان.. حوادث عنف في ملاعب الكرة العالمية (فيديو)

قبل 39 عاما، قاد أسطورة كرة القدم العالمية دييجو أرماندو مارادونا، معركة دموية على أرض الملعب انتهت بالرحيل عن نادي برشلونة الإسباني الذي كان محترفا في صفوفه بين عامي 1982 إلى 1984، في مباراة تابعها من المقصورة الرئيسية خوان كارلوس، ملك إسبانيا.

قد يكون شجار مارادونا في نهائي كأس الملك ضد أتلتيك بلباو الأشهر في ملاعب كرة القدم العالمية، إذ أقيمت المباراة على ملعب الغريم التاريخي للبارسا، ريال مدريد، «سانتياجو بيرنابيو»، وفاز بها «بلباو» بهدف نظيف أحرزه اللاعب إيدنكا بعد 14 دقيقة من انطلاق اللقاء.

أحداث مؤسفة على ملعب ريال مدريد

وشهدت المباراة العديد من الأحداث المؤسفة التي أدت في النهاية لأن تكون تلك هي المواجهة الأخيرة لمارادونا بقميص برشلونة، حيث بدأ لاعبو نادي «بلباو» في التدخل العنيف على دييجو أرماندو مارادونا، في نهاية الشوط الأول من المباراة، وكانت البداية عند اللاعب إينجينو ليكرنزو الذي أسقط مارادونا على الأرض بتدخل عنيف من الخلف لينال بطاقة صفراء، ليبدأ مشجعو بلباو في قذف بعض الأدوات الحادة على أرض الملعب.

وظهر أسطورة الأرجنتين وهو يعتدي بالضرب على أندوني جويكوتسيكا لاعب الفريق المنافس، الذي كان يلقب بـ«الجزار»، في صدره، حيث كان قد تسبب في إصابة مروعة لمارادونا خلال موسم 1983 أبعدته عن الملاعب لـ3 أشهر، بل وكادت أن تنهي مسيرته الكروية بشكل إجمالي.

اشتبك مارادونا مع اللاعب سولا الذي ضربه في رأسه، ليلتف لاعبو بلباو حوله ويتبعهم رفاق الأرجنتيني في برشلونة، بينما كان مارادونا يضرب أي شخص على أرض الملعب يرتدي قميص بلباو.

إريك كانتونا يمارس الكونغ فو ضد مشجع في المدرجات

شهد موسم 1995 في الدوري الإنجليزي «بريميرليج»، حادث ضرب مختلف عن واقعة مارادونا، حيث لم تجمع لاعبين اثنين بل كانت بين لاعب مانشستر يونايتد، الفرنسي إريك كانتونا، مع أحد مشجعي نادي كريستال بالاس، في المدرجات، موجها له ركلة على طريقة لعبة «الكونغ فو».

الواقعة كانت نتاج لتلقي اللاعب الدولي الفرنسي طردا مباشرا بعد الاعتداء على لاعب كريستال بالاس، وأثناء سيره خارج الملعب ضرب المشجع على وجهه، ليعاقبه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم لسبعة أشهر والأعمال العامة لـ120 ساعة، ما جعله يستبعد من قائمة منتخب فرنسا المتوج لاحقا بكأس العالم 1998.

نطحة رأس زين الدين زيدان في صدر ماتيراتزي

شهدت كأس العالم 2006، في ألمانيا، واقعة مؤسفة من النجم الفرنسي من أصول جزائرية زين الدين زيدان، إذ التفت لاعب المنتخب الفرنسي وأحد أفضل لاعبي العالم آنذاك، زين الدين زيدان نحو مدافع المنتخب الإيطالي ماركو ماتيراتزي، ونطحه برأسه، وطرحه أرضا ليتلقى البطاقة الحمراء ويُطرد من المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2006، وتعد هذه الواقعة الأشهر في المباريات النهائية للمونديال.

تصرف «زيزو» جاء بعدما سب ماتيراتزي، شقيقة اللاعب الفرنسي في الدقيقة 18 من المباراة النهائية، وهو أمر اعترف به اللاعب الإيطالي في لقاء مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية في عام 2016.

روي كين ووالد إيرلينج هالاند

ركل نجم نادي مانشستر يونايتد في حقبتي نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديد، روي كين، النرويجي آلف هالاند في المباراة التي جمعت الطرفين عام 2001.

جاءت ضربة كين لهالاند في ركبة الأخير، ما جعله يخرج مصابا من المباراة، ثم خاض أربع مباريات فقط كبديل في الموسم التالي، ليعلن والد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الحالي، اعتزاله وهو في الـ30 من عمره فقط.