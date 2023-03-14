عرض مقتنيات مارادونا وكنوزه الكروية فى معرض بالأرجنتين.. الزيارة مجانا

نظم حي باليرمو فى مدينة بونيس آيرس الأرجنتينية معرضا خاصا بمقتنيات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا ، باسم «يد دييجو» والذي يستمر من اليوم حتى 16 مارس الجاري، مع عرض العديد من كنوزه التي رافقته طوال مسيرته الاحترافية.

حي باليرمو يسمح بدخول المعرض مجانا

وأشارت صحيفة «امبيتو» الأرجنتينية إلى أن حي باليرمو سمح بدخول المعرض مجانا، حيث يعرض أشياء ثمينة تعود لمارادونا، مثل الملابس الرياضية التى كان يرتديها خلال فترة وجودة فى بوكا وبرشلونة ونابولي والمنتخب الأرجنتينية، كما سيتم عرض كرة من كأس العالم 1986 وأخرى من كأس العالم 1994، وكلاهما مُوقّعة من مارادونا.

قبعة جولف وساعة ضمن المقتنيات

بالإضافة إلى ذلك، فيتم عرض أشياء أخرى مثل قبعة جولف من رحلته إلى الصين، وساعة تم صنع 100 نسخة منها فقط عندما لعب فى إيطاليا بالإضافة إلى الصور الموقعة منه.

وكانت سيارة مارادونا، قد بيعت للمرة الثانية فى باريس فى مزاد علنى فبراير الماضى، وذلك بعد أن تم بيعها للمرة الأولى فى مارس الماضى بمبلغ بسيط 37.400 دولار.