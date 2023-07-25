وصول أحمد أمين وإدوارد وسيمون إلى مسجد المشير لحضور عزاء والد مي كساب

وصل الفنانون أحمد امين، إدوارد، إيمي سالم، أحمد فتحي، سيمون، ودعاء فاروق، إلى عزاء والد الفنانة مي كساب، المقامة حاليا بمسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء ونجوم الوسط الفني.

وفاة والد مي كساب

وكانت مي كساب، أعلنت وفاة والدها، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، حيث كان محتجزاً في الأيام الماضية داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

وطلبت مي كساب الدعاء لوالدها، أثناء إجراء عملية جراحية، وكتبت عبر «فيس بوك»: «أبويا هيعمل عملية دلوقتي.. ادعوا له من قلوبكم ربنا ينجيه».