أستاذ بجامعة الأزهر لـ قناة الناس: «حب الشهرة» أخطر شيء على قلب الإنسان

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إنَّ حب الظهور والجاه هو آفة هذا الزمن، وأخطر شيء على نفس الإنسان، ومن ترك الحظوظ صُبت عليه الحظوظ، مشيراً إلى ما ذكره الإمام الغزالي في موسوعته «إحياء علوم الدين» في باب «ذم الجاه» أي حب الجاه والظهور.

«مهنا»: حب الجاه والظهور الأخطر على القلب

وأضاف «مهنا» خلال استضافته ببرنامج «الطريق إلى الله»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أخطر شيء على الإنسان هو حب الجاه، أي الشهرة، وأخطر حتى من حب المال وحب الدنيا، بل من يحب المال قد يكون حب الجاه سبباً فيه، والطمع في زيادته وعدم الاكتفاء منه بمقدار يمكنه من الاستمتاع بمظاهر الحياة.

حب الرئاسة والقلب

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، «قال بعض الأكابر الإمام محيى الدين بن عربي «آخر ما يخرج من قلب الولي هو حب الرئاسة» لأنه أصعب شىء والقضية الأساسية هي «القلب» ومعالجته وتحقيق الإخلاص، قائلاً «ادفن وجودك في أرض الخمول.. فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه».