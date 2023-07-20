أستاذ بجامعة الأزهر عبر قناة الناس: أعلى درجات الإخلاص هي أول أبواب الصدق

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإخلاص في العمل أمر ضروري وحثنا الله سبحانه وتعالى عليه، مضيفا: «يعني لما تعمل عمل صالح أو تساعد أحد لا تعجب بما فعلت».

ترك العمل من أجل الناس

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «أعلى درجات الإخلاص هي أول أبواب الصدق، فترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، وليس معنى هذا إذا عملت أمرا عشان خاطر حد فأنت مشرك، لا إذا عملت هذا جحود وليس إرضاء لله».

الإخلاص هو تنقية العمل

وتابع: «سأل الحواريون سيدنا عيسى عليه السلام ما الخالص من الأعمال، فقال الذي يعمل العمل لله تعالى ولا يحب أن يحمده عليه أحد، بمعنى أن الإنسان لا يعجب بعمله ليصل إلى الصدق الحقيقي، فالإخلاص هو تنقية العمل».