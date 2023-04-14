الداعية نادية عمارة تفسر معنى سورة الإخلاص عبر برنامجها على قناة الناس

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن الكمال لله سبحانه وتعالى، والنقص في الخلق، لأن هناك فارق بين الخالق والمخلوق، مشيرة إلى الآية الكريمة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4))، فالله جل جلاله مستغني عن الخلق، وصمد في ذاته ولا يحتاج إلى والد ولا ولد ولا صاحبة ولا زوجة، فهو المستغني والكل إليه يحتاج.

الله سبحانه وتعالى صمد في ذاته وصفاته وافعاله

وأضافت عمارة في حديثها ببرنامج قلوب عامرة على قناة الناس، أن الله سبحانه وتعالى صمد في ذاته وصفاته وأفعاله، فكل أفعال الصمد حكمة ورحمة ومصلحة وعدل وخير، مشيرة إلى الحديث الشريف عن علي بن أب طالب كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا استفتَح الصَّلاةَ كبَّر ثمَّ يقولُ : ( وجَّهْتُ وجهيَ للَّذي فطَر السَّمواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا مِن المُشرِكينَ إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي للهِ ربِّ العالَمينَ لا شريكَ له وبذلكَ أُمِرْتُ وأنا أوَّلُ المُسلِمينَ اللَّهمَّ أنتَ الملِكُ لا إلهَ إلَّا أنتَ.. أنتَ ربِّي وأنا عبدُكَ ظلَمْتُ نفسي واعترَفْتُ بذَنْبي فاغفِرْ لي ذُنوبي جميعًا لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ لبَّيْكَ وسعدَيْكَ والخيرُ كلُّه في يدَيْكَ والشَّرُّ ليس إليكَ أنا بكَ وإليكَ تبارَكْتَ وتعالَيْتَ أستغفِرُكَ وأتوبُ إليكَ).

المؤمن لا يطلب حاجته إلا من الله ولا يستعين بغيره

وتابعت الداعية الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وبيده الخير كله، فإذا عرف المؤمن أن الله تعالى هو الصمد والسيد المطاع المقصود، فإنه لا يلجأ إلا لربه الصمد، ولا يخشى من شيء أو من شخص، ولا يطلب حاجته إلا منه، ولا تكون استعانة العبد إلا بربه، ولا يكون توكله إلا عليه.