تجديد الثقة في اللواء مازن صبري مديرا لأمن بورسعيد

تضمنت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 تجديد الثقة في اللواء مازن صبري مساعدًا لوزير الداخلية لأمن بورسعيد، ويعد اللواء صبري من أكفأ القيادات الشرطية في وزارة الداخلية وجاء تجديد الثقة فيه مديرًا لأمن بورسعيد بسبب العمل الدؤوب والمتواصل من أجل إنفاذ القانون.

معلومات عن اللواء مازن صبري

وشملت حركة ضباط الشرطة تجديد الثقة في اللواء مازن صبرى لعام جديد مديرًا لأمن بورسعيد وفق حركة الداخلية التي صدرت منذ قليل، وكان اللواء صبري شغل منصب مدير للرقابة الجنائية ومدير لإدارة العمليات بمديرية أمن بورسعيد، ثم نقل بعد ذلك لقطاع التفتيش والرقابة ليعمل مفتشًا لمديريتي أمن البحر الأحمر، ثم الجيزة وقطاع الحماية المجتمعية ومن بعدها وكيلًا لقطاع التفتيش للمنطقة المركزية إلى أن تم اختياره مديرًا لأمن بورسعيد خلفًا للراحل اللواء مدحت عبد الرحيم.

اللواء مازن صبري الطباخ تخرج في كلية الشرطة عام 1989 والتحق بالعمل بمديرية أمن القاهرة وعمل بقسم مدينة نصر، ثم ضابط مباحث أقسام مصر الجديدة وبولاق وباب الشعرية، ثم رئيس مباحث نقطة شرطة الجزيرة بقسم قصر النيل، ومن ثم نقل إلى مديرية أمن المنيا رئيسًا لعمليات إدارة البحث الجنائي وبعدها نقل إلى تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام ثم عاد لمديرية أمن القاهرة رئيسا لمباحث روض الفرج والتبين.