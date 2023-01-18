محافظ الإسكندرية يناقش تنشيط حركة السياحة الداخلية بالمدينة

ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بصفته رئيسا للمجلس؛ لمناقشة الموضوعات الخاصة بتنشيط السياحة في عروس البحر المتوسط.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض أنشطة الهيئة والمقترحات المقدمة بشأن الفعاليات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية بالإسكندرية، وفقا لبيان محافظة الإسكندرية، كما تم استعراض كافة الموضوعات الإدارية والقانونية والمالية ومناقشة الموضوعات الخاصة بتنمية موارد الهيئة لمتابعة دورها الفعال في تنشيط السياحة بالإسكندرية.

اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية

جاء ذلك بحضور شيرين مصطفى، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعبد الوهاب محمد، امين سر المجلس مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، ومجدي شخلول أمين صندوق الهيئة عضو مجلس الإدارة عن رابطة شركات الطيران، واعضاء مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، والمستشار عاصم فتيحة، المستشار القانوني بالمحافظة، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندس، أحمد حسين، وكيل الوزارة مدير مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.