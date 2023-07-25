قيادي بـ«الحرية والتغيير»: نسعى لإنهاء الاشتباكات المسلحة وتحقيق «حياة كريمة» للسودانيين

قال عمر الدقير، القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، رئيس حزب المؤتمر السوداني، إنَّ الحرب القائمة في السودان جاءت نتيجة تراكمات تاريخية منذ الاستقلال عام 1956.

مصر تستضيف اجتماعات القوى السياسية السودانية

أضاف «الدقير» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للمجلس المركزي لـ«قوى الحرية والتغيير السودانية» المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الثلاثاء، أنَّ استضافة مصر لمؤتمرنا يعكس عمق العلاقات «المصرية - السودانية».

وذكر أنَّ السودانيين يسعون إلى تحقيق «حياة كريمة»، والاستفادة من التجربة الحالية التي تمر بها البلاد لتأسيس وطن قوي.

مطالب القوى السياسية السودانية

طالب «الدقير» بضرورة إقامة نظام جديد يحترم التنوع بين السودانيين، ويتصدي لكل قضايا الانتقال إلى وطن ديمقراطي، وإنهاء حالة تعدد الجيوش، وصولًا إلى جيش قومي واحد يخضع لمؤسسات الحكم المدني الديمقراطي.

وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، أنَّ الحكم الفيدرالي والاعتراف بحق الأقاليم أمر مهم ضمن المرحلة الانتقالية، كما أننا منفتحون على كل المجموعات السياسية والذهاب إلى حوار شامل.

وشدد على ضرورة أنَّ يكون لدينا مشروع وطني نهضوي يهدف إلى إحلال السلام وحل النزاعات، فنحن نحتاج إلى العودة لنظام ديمقراطي تجرى فيه انتخابات يشارك فيها كل السودانيين.

يذكر أن «القاهرة» شهدت أمس الاثنين، إنطلاق اجتماعات لقيادات قوى الحرية والتغيير، والمجلس المركزى القيادى، والتى تستمر على مدى يومين، لمناقشة سُبل إنهاء الحرب، يأتى هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع فى العاصمة السودانية.