خبير بيئي: 40% من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن شهر يوليو الأشد حرارة على مستوى العالم، وليس على مصر فقط، مؤكدًا أن درجة حرارة البحار والمحيطات، ستصل إلى 8.8 درجة، مشيرا إلى تأثر 40% من المحاصيل الزراعية بالتغيرات المناخية.

ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، يؤثر على التنوع البيولوجي وسلاسل الغذاء داخل البحار، وامتداد الشعب المرجانية، كما سيؤثر على الاقتصاد الأزرق، الذي بدأ العالم كله يتجه له الآن، بالإضافة إلى تأثر الحياة البحرية، وما فيها من موارد لإعاشة الإنسان.

تأثر المحاصيل الزراعية

وعن المحاصيل الزراعية، قال إن 40% من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والسيول أو الامطار الغزيرة، التي لا تؤدي لنمو المحاصيل في وقتها، مشيرًا إلى أن محصول القمح سيقل بنسبة 10%، وكذلك الذرة والأرز، والمحصول الوحيد الذي سيزيد هو القطن.