تجمّع المهنيين السوداني ينسحب من قوى الحرية والتغيير بسبب "الشللية"

قرر تجمّع المهنيين في السودان، الانسحاب من هياكل قوى الحرية والتغيير، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأعلن "حزب الأمة القومي" في السودان، رفضه المشاركة في مستويات حكم الولايات، بسبب ما وصفه بـ "تجاوز المعايير"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووجه الحزب بزعامة الصادق المهدي، أعضاءه الستة الذين جرى تعيينهم كولاة بالاعتذار عن التكليف، معتبرًا أن العملية الإجرائية، التي جرى بها اختيار الولاة تمت بشكل "شلّلي".

وقال الحزب إن "هناك أسماء ولاة جرى تعيينهم، ولم يسمع بهم حزب الأمة إلا في الإذاعة".