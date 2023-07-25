حركة ترقيات الجيزة.. تجديد الثقة في مدير الأمن ومدير الإدارة العامة للمباحث

شملت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق، منذ قليل، تجديد الثقة في اللواء هشام أبو النصر، مديرًا لأمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي، مديرًا للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وتهدف حركة الشرطة سنويا، ضخ دماء جديدة في المواقع الشرطية المختلفة، التي تعتمد على الانضباط، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط.

تجديد الثقة في اللواء محمد الشرقاوي

وحظي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتجديد الثقة فيه، من قِبل وزير الداخلية، نظرا لجهوده المضنية في تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها، ومن المعروف عن الرجل عمله المتواصل ليل نهار وسرعة غلق القضايا الجنائية، وتقديم المتهمين فيها إلى النيابة العامة لمباشرة مهام التحقيقات فيها.

وقضى اللواء الشرقاوي، سنوات طويلة في البحث الجنائي بالقاهرة، حتى تولى في العام الماضي منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجاءت حركة الداخلية بتجديد الثقة فيه لمدة عام، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في الحركة المعتمدة من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كانت وزارة الداخلية، أعلنت عن حركة ترقيات وتنقلات الشرطة لعام 2023، ضمت مساعدي وزير الداخلية للقطاعات الشرطية، وكان من أبرزها تولي اللواء محمود أبو عمرة، منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام.