دعاء يوم عاشوراء 2023.. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل

بدأ العد التنازلي لحلول يوم عاشوراء والذي يحرص فيه الكثير من المسلمين على تقديم الطاعات والأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى واتخاذه فرصة للتقرب إلى الله وتساءل البعض خلال الساعات الماضية عن دعاء يوم عاشوراء 2023 بهدف ترديده طوال اليوم والدعاء به.

دعاء يوم عاشوراء 2023

وبخصوص دعاء يوم عاشوراء 2023، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، إن الدعاء بما تحمله النفس الباطنة مستباح في كل وقت وكل لحظة، موضحا أنه ليس هناك دعاء محدد لترديده خلال يوم عاشوراء ويدعو كل إنسان بما يتمناه.

أفضل الأدعية في يوم عاشوراء

وعن دعاء يوم عاشوراء 2023 فمن الأدعية التي يمكن ترديدها الآتي:

اللهم إني أسألك كل خير، عاجلًا وآجلًا، ما عرفته وما لم أعرفه، وأعوذ بك من كل شر عاجلًا وآجلًا، ما عرفته وما لم أعرفه. وأعوذ بك من الشر الذي استعيذ به عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما أعوذ بك من النار، وكل قول وكل فعل يقربني إليه.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو حفاظ على أمري، أصلح لي عالمي الذي فيه رزقي، واجعل الحياة لي زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن الشيخوخة وعذاب القبر.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخضع، ومن روح لا ترضى، ومن دعاء لا يستجاب.