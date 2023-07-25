6 معلومات عن اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية الجديد

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات قيادات الوزارة في الحركة السنوية، والتي تضمنت تعيين اللواء هشام مروان، مديرا لأمن الإسماعيلية، خلفا للواء محمود عاشور.

معلومات عن اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية

قضى اللواء هشام مروان سنوات خدمة طويلة في مديرية أمن الإسماعيلية، تولى خلالها عدة مناصب قيادية خلال عمله بوزارة الداخلية، بدءا من رتبة عقيد إلى أن وصل إلى رتبة لواء.

ويرصد «الوطن» أهم المعلومات عن مدير أمن الإسماعيلية الجديد:

1- تم تعيينه حكمدارا لمديرية أمن الإسماعيلية خلال حركة تنقلات وزارة الداخلية العام الماضي.

2- شغل منصب مساعد مدير أمن الإسماعيلية خلال عام 2021، تولى خلالها منصب مدير الشؤون المالية والإدارية.

3- قضى اللواء هشام مروان عامين في مركز ومدينة القنطرة شرق، عمل خلاها كمأمور للمركز.

4- قضى 3 أعوام في مركز ومدينة أبوصوير برتبة عقيد وعميد مأمورا للمركز.

5- عمل اللواء هشام مروان نائبا لمأمور مركز الإسماعيلية خلال عمله برتبة مقدم.

6- تمتع اللواء هشام مروان بسمعة طيبة على مدار خدمته، وتدّخل لحل العديد من المشكلات بين العائلات والقبائل في محافظة الإسماعيلية.

أهالي الإسماعيلية يهنئون مدير الأمن الجديد

وهنأ أهالي محافظة الإسماعيلية اللواء هشام مروان لتوليه منصب مدير أمن الإسماعيلية، ونشر عدد من المواطنين صورا له عبر حساباتهم الشخصية.