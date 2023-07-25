«الداخلية» تضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بالمعادي

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمنطقة المعادي، ووفقًا للتحريات الأمنية، فإن المتهم مقيم بمحافظة الجيزة وتمّ ضبطه حال تواجده بالمعادي وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبطاقة دفع إلكتروني.

سرقة 10 آلاف دولار أمريكي

وخلال اعترافات المتهم، أكد سرقة 10 آلاف دولار أمريكي خاصة بوالده مالك شركة استثمار عقاري، مقيم بذات العنوان، وتغيير 4 آلاف دولار أمريكي من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته اعترف بالاحتفاظ بـ2000 دولار وتحويل الباقي بالمبلغ المحلي المضبوط حوزته من آخر مالك مكتب استيراد وتصدير ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم استهداف الأخير وتم ضبطه وبمواجهته قرر بشراء ألفين دولار من المذكور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.