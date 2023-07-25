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«الداخلية»: ضبط 8 كيلو حشيش خلال حملة أمنية موسعة بدمياط

كتب:

محمد بركات وحسن سمير
01:54 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «دمياط – كفر البطيخ – كفر سعد» وقسم شرطة دمياط الجديدة، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 8,500 كيلو جرام

وجرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الهيروين، طبنجة وفرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

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بقلم محمد بركات وحسن سمير