تجديد الثقة في مدير أمن القاهرة ومدير الإدارة العامة للمباحث

تضمنت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة تجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي مديرًا لأمن القاهرة، واللواء محمد عبد الله مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة، للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى، لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

أبرز المعلومات عن اللواء محمد عبد الله

تدرج اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في مناصب عديدة بـ وزارة الداخلية، كان أبرزها توليه منصب مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وتصدى خلالها للعديد من جرائم الفساد، وأسهمت جهود اللواء محمد عبدالله كمدير للإدارة العامة لمباحث القاهرة في مواجهة ومكافحة كافة أشكال الجريمة، وكشف ملابسات العديد من الجرائم وضبط مرتكبيها.