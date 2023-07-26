هشام خرما يحيي حفلا بالمهرجان الصيفي في دار الأوبرا المصرية.. اليوم

تتوالى فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة خالد داغر، والذي انطلق منذ عدة أيام بعدد من الحفلات الغنائية المميزة والتي تستمر الفترة المقبلة، ويضم المهرجان عددا من الفنانين، بينهم هشام خرما، ومدحت صالح.

اليوم الموسيقار هشام خرما في المهرجان الصيفي

ومن المقرر أن يقام حفل مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو للموسيقار هشام خرما وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا على خشبة المسرح المكشوف وسيقدم خلاله عدد كبير من مقطوعاته الموسيقية.

كما أنه سيكون من ضمن المقطوعات الموسيقية التي سيقدمها الموسيقار هشام خرما، «خلخال وأمل ووادى الملوك وإيمان وأندلس والحكاية ومركش والغروب واليقين والبداية والنهاية» وعدد آخر من المقطوعات الموسيقية.

يذكر أن المهرجان الصيفي الذي تقيمه دار الأوبرا المصرية يمتد على عدة مسارح تابعة لدار الأوبرا منها المسرح المكشوف والمسرح الروماني ودار أوبرا مدينة الإسكندرية ويشارك في حفلاته عدد من المطربين منهم نسمة محجوب ومدحت صالح ونوران أبو طالب وأحمد على الحجار وآخرين.