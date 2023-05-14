5 معلومات عن افتتاح هشام خرما للبطولة العالمية لألعاب الماء

شارك الموسيقار هشام خرما، في حفل افتتاح بطولة العالم للجمباز باستاد القاهرة، وحفل البطولة العالمية لألعاب الماء World Aquatics، لذلك نعرض أهم المعلومات عنه.

5 معلومات عن مشاركة هشام خرما

ألف هشام وعزف الموسيقى الرسمية للمسابقة.

قدم هشام خرما موسيقى تتماشى مع لعبات البطولة، وهي كأس العالم للبالية المائية، وكرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة للمياه المفتوحة

عزف مقطوعات موسيقية من تأليفه لكن بتوزيع جديد، بجانب عزف مقطوعتين جديدتين لأول مرة.

البطولة يشارك فيها 600 لاعب من العالم

استخدام الآلات جدية لخلق إيقاع ملائمة للإيقاع المائي.

البطولة يشارك فيها 600 متسابق من كافة العالم

يذكر أن الموسيقار هشام خرما، يعرض له حاليا موسيقى فيلم «يوم 13» في دور العرض المصرية، التي ألف موسيقاها التصويرية خلال الفترة الماضية، حيث يعد الفيلم المعروض هو أول فيلم يعرض بتقنية ثري دي، وهو من بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، فيدرا، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج وائل عبدالله.