هشام خرما يطرح مقطوعته الموسيقية الجديدة «خلخال» الأربعاء المقبل

انتهى الموسيقار هشام خرما من التجهيز لمقطوعته الموسيقية الجديدة المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة وبالفعل أعلن عن التفاصيل الخاصة بها من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

هشام خرما يستعد لطرح مقطوعته الموسيقية الجديدة

طرح الموسيقار هشام خرما البوستر الرسمي لمقطوعته الموسيقية والذي كشف عن اسم المقطوعة والتي تحمل عنوان «خلخال»، كما أنه كشف عن الموعد المحدد لطرحها إذ أنه سيتمّ طرحها في يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 يوليو .

وكان قد قدم الموسيقار هشام خرما عددا كبيرا من المقطوعات الموسيقية الخاصة به من قبل وحققت نجاح جماهيريا كبيرًا.

يُذكر أنَّ هشام خرما كان قد وضع الموسيقي التصويرية لفيلم يوم 13 وهو أول فيلم 3d تمّ تقديمه في مصر وتم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائية وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير ونسرين أمين وجومانا مراد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.