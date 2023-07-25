رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل الشهادات الدولارية الجديدة
كتب:
أبانوب رجائي
11:16 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
محمد الأتربي
تحدث محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن تفاصيل طرح بنكي الأهلي ومصر حزمة شهادات ادخارية جديدة بالدولار تلبية لرغبات العملاء.
تفاصيل شهادات الــ7%
وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، إنه جرى طرح شهادتين بالدولار الأمريكي؛ الأولى بفائدة 7% وتعطي فائدة كل ربع سنة لمدة 3 سنوات وفي نهاية المدة يأخذ المبلغ: «لو حد حط في البنك 100 ألف دولار يأخذ الــ100 ألف بالدولار كما هي، بالإضافة إلى كل 3 أشهر فائدة بالدولار، ويقدر يشتري بثمنها حتى 50% بالجنيه المصري بحد أقصى 10 ملايين».
وأضاف الأتربي: «يقدر يستلف بنسبة 17% ويقدر يحولها لشهادة بـ19%، لا بد أن يستثمر في شهادات أو يشتري شيء بالنسبة للشهادة الــ7%».