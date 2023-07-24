تعرف على تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك «البركة مصر»

أعلن بنك «البركة مصر» عن إتاحة قرض السيارة المستعملة للعملاء الذين يرغبون في شراء سيارة، وترصد «الوطن»، في السطور التالية التفاصيل والشروط الواجب توافرها للحصول على قرض السيارة المستعملة، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل قرض السيارة من بنك البركة مصر

- يقدم بنك البركة مصر فائدة خاصة بقرض السيارة المستعملة تصل إلى 18%، ويتم خفضها كل عام، وتصل قيمة القرض إلى 750 ألف جنيه كحد أدنى.

- قد تصل فترة سداد قرض السيارة المستعملة من بنك البركة مصر إلى 5 سنوات.

- يجب على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قرض السيارة المستعملة من بنك البركة مصر، دفع مقدمة تصل إلى 50% من قيمة السيارة المستعملة، في ظل ضرورة وجود بوليصة تأمين خاصة بمخاطر عدم السداد والتعويض.

- يتيح البنك ميزة تمويل السيارات ذات الصناعة الأوروبية والأمريكية واليابانية، بحد أقصي 4 سنوات، وذلك اعتباراً من سنة صنع السيارة في حين أن يتم تمويل السيارة الكورية بحد أقصى، يصل إلى 3 سنوات.

الشروط الواجب توافرها

- يحدد البنك الشروط الواجب توافرها بالنسبة للعملاء عند الذهاب للحصول على قرض السيارة، حيث يجب أن يتراوح عمر العميل ما بين 21 و60 عاماً، كما يجب أن يصل إجمالي الراتب إلى 3000 جنيه شهرياً كحد أدنى.

- في حين لابد أن يكون الراتب الشهري الخاص بالمصريين العاملين في الخارج 5000 جنيه مصري كحد أدنى.

- وكذلك، لابد من إحضار بطاقة رقم قومي سارية بالنسبة للمصريين، أما بالنسبة للأجانب، يجب تقديم تصريح إقامة ساري.

- يقدم العميل فاتورة حديثة خاصة بالمرافق.