الشهادة الدولارية الجديدة 2023 في بنك مصر.. كيف يمكن شراؤها؟

يبحث كثيرون عن الشهادة الدولارية الجديدة 2023 في بنك مصر، وذلك بعد أن أعلن البنك اليوم الثلاثاء 25-7-2023، عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل ومميزات الشهادات الدولارية الجديدة، من بنك مصر وموعد شراء الشهادات.

الشهادة الدولارية الجديدة 2023 في بنك مصر

وأشار بنك مصر، إلى أنه يتاح شراء الشهادات اعتبارا من يوم غد الأربعاء، 26 يوليو 2023، من خلال كافة فروع البنك، كالتالي:

- شهادة القمة الدولارية من بنك مصر

يبلغ العائد على شهادة القمة الدولارية 9% سنوياً، وهي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدماً للثلاث سنوات 27% تراكمي بالجنيه المصري، و يبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع.

- شهادة «إيليت» الدولارية في بنك مصر

يبلغ العائد شهادة «إيليت» الدولارية في بنك مصر 7% سنويا، وهي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.

طرق شراء الشهادات من بنك مصر

وأشار بنك مصر، إلى أنه يمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.