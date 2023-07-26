عاجل.. شبانة يفجر مفاجأة: الأهلي يهدد بالانسحاب من السوبر لهذا السبب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، يؤكد أن هناك بوادر لوجود تهديد بقرار انسحاب مبكر من كأس السوبر (النخبة) بتواجد 4 أندية، حال مشاركة الزمالك في البطولة القادمة.

شبانة: الأهلي ألمح بانسحابه من كأس النخبة حال مشاركة الزمالكوقال شبانة في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي ألمح خلال بيانه بأن حال مشاركة الزمالك في السوبر بمسماه الجديد كأس النخبة، فأنه لن يتواجد في البطولة».

وأضاف: «هذا إعلان مبكر من جانب النادي الأهلي، إذ شارك الزمالك في كاس النخبة التي ستقام خلال الفترة المقبلة بمشاركة 4 فرق (بطل الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة)، والبعض قال أن الشركة الراعية أو الرابطة ستختار الفريق الرابع».

شبانة: الأهلي يطالب في تطبيق عقوبة الانسحاب على الزمالك.. والمساواة بينهما في تسوية المديونيةوواصل: «الزمالك سبق وانسحب من كأس السوبر، واللائحة تنص على استبعاده لمدة موسم على الأقل، والأهلي يرفض التحايل على القرار بعد تحويل اسم بطولة السوبر إلى النخبة».

وزاد: «الأهلي يهدد بشكل غير مباشر بالانسحاب من كأس الرابطة حال مشاركة الزمالك، مطالبا بتطبيق العقوبات ولن يخوض البطولة في حال التغاضي عن العقوبات، رافضا التحايل سواء بتغيير اسم البطولة أو بأي أمور آخرى».

وأتم: «الأهلي سيطالب بمساواته بـ الزمالك بتسوية مستحقاته المتأخرة على ثلاث فترات انتقالات، خصوصا أن المديونية كبيرة على الزمالك».